Nadchodząca fala upałów będzie długa. Meteorolodzy ostrzegają mieszkańców Wielkiej Brytanii

Upały znów dadzą się we znaki Brytyjczykom. Krajowe służby meteorologiczne ogłosiły we wtorek pomarańczowy alert przed "ekstremalnym upałem" dla części Anglii i Walii. Takiej temperatury jak podczas historycznej lipcowej fali upałów nie należy się obawiać, ale i tak termometry pokażą wartości rzadko widywane na Wyspach.

Najwyższe wartości na termometrach spodziewane są w piątek i sobotę. Na te dni synoptycy zapowiadają nawet 35 i 36 st. C w cieniu. Okres gorąca na Wyspach Brytyjskich nazywa się falą upałów, gdy przez co najmniej trzy kolejne dni temperatura osiąga lub przekracza od 25 do 28 st. C w zależności od regionu.