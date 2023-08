Potężny lej wirował nad wodą

Niecodzienne zjawisko dało się zaobserwować u wybrzeży angielskiej wyspy Isle of Wight. Pojawiła się tam dużych rozmiarów trąba wodna. Udało się ją uchwycić na nagraniu.

Trąbę wodną zauważono w sobotę po godzinie 10 lokalnego czasu - poinformowała krajowa instytucja meteorologiczna Met Office, która w mediach społecznościowych opublikowała nagranie, na którym widać to zjawisko.

Trąba wodna - co to, jak powstaje to zjawisko?

Trąby wodne charakteryzują się znacznie słabszą siłą od trąb powietrznych i są krótkotrwałe. Zwykle nie docierają do lądu i nie powodują szkód. Powstają, gdy nad stosunkowo ciepłym zbiornikiem wodnym przemieszcza się znacznie chłodniejsze powietrze. Nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą burzową, wir w kształcie leja.

W sobotę od rana nad całą Wielką Brytanią przechodziły przelotne opady deszczu. W niektórych miejscach występowały ulewy, pojawiły się też burze, szczególnie we wschodniej części Anglii.

Isle of Wight to wyspa, którą od brytyjskiego wybrzeża oddziela cieśnina Solent. Ma powierzchnię 384 kilometrów kwadratowych i jest największą wyspą Anglii.

