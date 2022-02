Eunice w Europie. Zabitych przybywa, Niemcy szykują się na jeszcze gorsze warunki pogodowe

Ofiary śmiertelne w Niemczech

Ofiary śmiertelne to dwóch kierowców i mężczyzna, który chciał w nocy naprawić uszkodzony przez wichurę dach. Według lokalnych władz sztorm na Morzu Północnym zmył prawie 90 procent plaż z fryzyjskiej wyspy Wangerooge. - Na odcinku jednego kilometra prawie nie ma już piasku - powiedział burmistrz wyspy Wangerooge Marcel Fangohr. Wydmy, chroniące strefę wody pitnej, straciły swoje umocnienia, a naprawa tych szkód zajmie co najmniej sześć tygodni - informuje "Tagesspiegel".

Eunice zabijała też w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Irlandii

W sobotę przed południem w Wielkiej Brytanii ponad 200 tysięcy domów było pozbawionych energii elektrycznej. Na skutek burzy trzy osoby poniosły śmierć. Jedna z nich to kobieta, na której samochód w Londynie upadło drzewo. Upadające drzewa raniły śmiertelnie cztery osoby w Holandii, w tym dwie w stolicy kraju - Amsterdamie. W Belgii poinformowano o jednej ofierze śmiertelnej. To Brytyjczyk, który w wyniku silnego wiatru wypadł z łodzi do wody. W Irlandii również zginęła jedna osoba.