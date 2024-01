Ofiary śmiertelne, dziesiątki tysięcy bez prądu. Kolejna burza ma uderzyć w Wyspy Brytyjskie

Domy pozbawione prądu

Isha pozbawiła dostaw prądu - łącznie w Wielkiej Brytanii i Irlandii - ponad pół miliona osób, choć w większości przypadków został on już przywrócony. Trudniejsza sytuacja jest w Irlandii, gdzie w poniedziałek rano prądu nie miało 235 tysięcy odbiorców, a jak poinformował wieczorem tamtejszy operator sieci przesyłowych ESB, nadal w takiej sytuacji pozostaje 93 tys. osób. Ponadto 35 tys. osób nie ma dostaw wody. W Wielkiej Brytanii orkan spowodował przerwę w dostawach prądu do prawie 300 tys. budynków. W poniedziałek wieczorem nie udało się go jeszcze przywrócić do ok. 20 tys. domów w Szkocji i 8500 w Anglii. W ciągu dnia operatorzy sieci energetycznych ostrzegali, że w niektórych przypadkach, ze względu na trudne warunki pogodowe, przywracanie dostaw prądu może potrwać do wtorku wieczorem.