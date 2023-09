Tysiące domów bez prądu, zerwane dachy. Burza Agnes uderzyła w Wyspy Brytyjskie

Burza Agnes nawiedziła Wyspy Brytyjskie. Towarzyszący żywiołowi wiatr osiągał w porywach prędkość dochodzącą do 130 kilometrów na godzinę. Gwałtowna aura doprowadziła do utrudnień w ruchu drogowym i lotniczym.

Jak podała brytyjska służba meteorologiczna Met Office, Agnes to pierwsza w tym sezonie burza , która otrzymała imię. Uderzyła w środę w Wyspy Brytyjskie. Dla części Wielkiej Brytanii wydano alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i silny wiatrem. Met Office przewiduje, że w Irlandii Północnej do czwartku miejscami spadnie nawet 50 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Domy pobawione prądu

"Ziemia już jest nasiąknięta wodą, przez co ulewy mogą spowodować lokalne podtopienia, co pogorszy warunki na drogach" - przekazali w mediach społecznościowych. "Nie wchodźcie ani nie wjeżdżajcie do wody. Trudno określić, co kryje się pod jej powierzchnią" - dodali.