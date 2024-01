Zamknięte szkoły, temperatura może być najniższa od lat

W nocy z wtorku na środę na północy Szkocji temperatura spadła do -14 stopni Celsjusza, czyli nieco mniej niż zapowiadali meteorolodzy, którzy we wtorek przewidywali, że może to być -15 stopni, co byłoby najniższą temperaturą w styczniu od 14 lat. To jednak wciąż możliwe, bo prognozy mówią, że w nocy ze środy na czwartek możliwe jest nawet -18 stopni.