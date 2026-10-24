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Jedna burza po drugiej. Boelo szaleje na Wyspach Brytyjskich

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Silny wiatr w New Brighton niedaleko Liverpoolu
Glasgow przed nadejściem burzy Boelo
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN
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Burza Boelo powoduje utrudnienia na Wyspach Brytyjskich. W Szkocji, Irlandii Północnej i części Anglii odwołano część połączeń promowych. Problemy związane z pogodą wystąpiły także na lotnisku w Dublinie, stolicy Irlandii.

W piątek nad Wyspami Brytyjskimi oraz północną Francją przechodziła burza Austen. W kanale La Manche żywioł przyniósł podmuchy wiatru o prędkości do 135 kilometrów na godzinę. Porywy spowodowały przerwy w dostawach prądu do tysięcy gospodarstw domowych.

To jednak nie koniec niebezpiecznej pogody. Brytyjska agencja meteorologiczna Met Office poinformowała, że w sobotę nad Szkocją, częścią Irlandii Północnej oraz północą Anglii ma przetoczyć się kolejna burza. Żywioł otrzymał nazwę Boelo. W wielu regionach alarmy przed silnym deszczem i wiatrem były w mocy już w sobotnie popołudnie, ale meteorolodzy ostrzegli, że warunki mają się pogorszyć w nocy oraz w niedzielę.

Odwołane kursy promów i pociągów

Jak podała stacja BBC, burzowa aura spowodowała już pierwsze utrudnienia. Operatorzy promów na Morzu Irlandzkim zdecydowali o odwołaniu części sobotnich kursów ze względu na wysokie fale. Utrudnienia dotyczyły połączeń z Belfastem, Liverpoolem czy Dublinem. Odwołane zostały również kursy w obrębie archipelagu Hebrydów na północnym zachodzie Szkocji.

Operator połączeń kolejowych Network Rail poinformował o zawieszeniu części połączeń oraz wprowadzeniu ograniczeń prędkości maksymalnej dla pociągów. Problemów spodziewają się także lotniska. Port lotniczy w Belfaście poprosił pasażerów o śledzenie statusu swoich połączeń.

Policja w Irlandii Północnej ostrzegła kierowców przed niebezpieczeństwami, jakie mogą czekać ich podczas podróży. Funkcjonariusze zalecili powolną, uważną jazdę i omijanie zalanych odcinków dróg. W mieście Londonderry władze poinformowały o tymczasowym zamknięciu mostu Foyle z powodu silnych podmuchów wiatru.

Stacja BBC przekazała, że w sobotę po południu tysiące domów i firm nadal pozostawało bez prądu po przejściu burzy Austen. Około godziny 14 czasu lokalnego najwięcej problemów notowano w południowo-zachodniej Anglii, w regionach: Devon, Kornwalia i Dorset.

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Czerwone alerty u wybrzeży Irlandii

Niebezpieczna pogoda dawała się we znaki także w Irlandii. Krajowy nadawca RTE podał, że w części strefy przybrzeżnej obowiązywały czerwone, najwyższe alerty meteorologiczne przed gwałtownym sztormem. W pięciu hrabstwach wydano natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Z powodu trudnych warunków na lotnisku w Dublinie odwołano niektóre loty. Rada miasta Galway w zachodniej Irlandii poinformowała w mediach społecznościowych o zamknięciu niektórych dróg i parkingów. W sobotę zakazano także wstępu do parków Merlin Woods i Barna Woods. Z uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych, miasto Limerick odwołało natomiast zaplanowaną na sobotę imprezę halloweenową.

Źródło: BBC, Met Office, RTE
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Tagi:
Wielka BrytaniaIrlandiaSzkocjaIrlandia Północna
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