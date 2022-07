43 stopnie Celsjusza. Synoptycy z Wielkiej Brytanii przewidują gorąco, którego strach się bać

Od poniedziałku na dużym obszarze Anglii obowiązują czerwone alerty przed upałem. Brytyjskie służby meteorologiczne Met Office wydały je pierwszy raz w swojej historii w związku z zapowiadanymi rekordowymi upałami. Ostrzeżenia będą obowiązywać również we wtorek. I to właśnie wtorek może okazać się najgorętszym dniem w Wielkiej Brytanii.

Według Met Office dotychczasowy rekord temperatury wynoszący 38,7 stopnia Celsjusza i zanotowany w 2019 roku zostanie pobity już w poniedziałek. Dla niektórych miejsc prognozuje się maksymalnie 39 st. C. Temperatura gwałtownie rośnie od rana i znacznie przekraczała 30 stopni już w samo południe. Najgoręcej było w miejscowości Charlwood w angielskim hrabstwie Surrey, gdzie zmierzono 34,8 st. C.

Temperatura może sięgnąć 43 stopni

Jak ostrzegła w poniedziałek w brytyjskich mediach szefowa Met Office Penelope Endersby, we wtorek termometry wskażą prawdopodobnie 41 st. C, ale niewykluczone, że temperatura osiągnie aż 43 st. C. Oznaczałoby pobicie dotychczasowego rekordu ciepła na Wyspach Brytyjskich o ponad cztery stopnie.