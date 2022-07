Wielka Brytania. Fala upałów. Prognoza na 2050 rok spełni się w 2022

Jak wskazuje brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, na początku przyszłego tygodnia temperatury na Wyspach sięgną nawet 40 stopni. Wartości z prognozy są niepokojąco zbliżone do tych, które prognozowane są na rok 2050.

Upał na Wyspach Brytyjskich nie odpuszcza. W piątek po raz pierwszy w historii kraju wydano czerwone alerty z powodu upałów , a służby medyczne od wielu dni mają ręce pełne roboty. Wszystko wskazuje jednak na to, że fala upałów jeszcze się zaostrzy.

Prognoza na 2050 rok

Największe podobieństwa pomiędzy obydwiema prognozami widać w regionie centralnej i południowej Anglii. We wtorek temperatury w okolicach Londynu mają sięgnąć 40 stopni Celsjusza, zaś w rejonie Hull - 38 st. C. Istnieje prawdopodobieństwo, że w ten sposób pobity zostanie dotychczasowy rekord temperatury na Wyspach Brytyjskich z 2019 roku, który wynosi 38,7 st. C.