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Dziecko na wybiegu dla krokodyli. Policja aresztowała mężczyznę

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Johnsons-Zoo
Australijski kierowca najechał na krokodyla ukrywającego się w rzece
Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Policjanci z Wielkiej Brytanii aresztowali 30-letniego mężczyznę pod zarzutem podejrzenia usiłowania zabójstwa trzyletniego chłopca. Jak podały brytyjskie media, dziecko trafiło na wybieg dla krokodyli w zoo i zostało ranne.

Policjanci zostali wezwani w czwartek około godziny 13.30 lokalnego czasu do zdarzenia, które miało miejsce w ogrodzie zoologicznym Johnsons Zoo of Old Hurst w mieście Huntingdon, położonym w hrabstwie Cambridgeshire. Dotyczyło ono wypadku z udziałem trzyletniego chłopca, który w niewyjaśnionych okolicznościach trafił na wybieg dla krokodyli i został ranny.

Trzylatek ciężko ranny, mężczyzna aresztowany

Jak podała telewizja BBC, dziecko doznało poważnych obrażeń i zostało przewiezione do szpitala Addenbrooke w mieście Cambridge. Policja określiła jego stan jako krytyczny, ale stabilny. Funkcjonariusze poinformowali, że w związku ze zdarzeniem aresztowali ​​30-letniego mężczyznę z hrabstwa Norfolk pod zarzutem podejrzenia usiłowania zabójstwa trzylatka.

- Wydaje nam się, że aresztowany mężczyzna i ranne dziecko nie znali się - powiedziała komisarz Verity McCann z policji w hrabstwie Cambridgeshire we wschodniej Anglii. - Na tym etapie rozmawiamy z osobami, które były w zoo w czasie tego niepokojącego zdarzenia, aby dowiedzieć się więcej o jego okolicznościach - dodała. Policja bada, czy dziecko zostało zaatakowane przez zwierzęta.

Ben Obese-Jecty, poseł Partii Konserwatywnej z miasta Huntingdon, wyraził żal z powodu zaistniałej sytuacji. "Myślami jestem z młodą ofiarą i jej rodziną w tym niezwykle traumatycznym i trudnym czasie" - napisał i zaapelował do ludzi, aby "powstrzymali się od rozprzestrzeniania spekulacji w internecie".

 Johnsons Zoo of Old Hurst w Huntingdonshire
 Johnsons Zoo of Old Hurst w Huntingdonshire
Źródło zdjęcia: Google Maps

Redagował dd

Źródło: BBC, The Guardian
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Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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