Świat Miał być schronieniem dla Robin Hooda. Tej wiosny nie wypuścił liści Oprac. Franciszek Wajdzik |

Dwóch mężczyzn ścięło drzewo znane z filmu "Robin Hood: Książe Złodziei" Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Mark Chelu Photography/Shutterstock

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Dąb Major znajdujący się w lesie Sherwood w hrabstwie Nottinghamshire w Anglii od zawsze rozpala wyobraźnię mieszkańców Wielkiej Brytanii. Uważa się, że liczące około 1200 lat drzewo było schronieniem dla bohatera średniowiecznych legend ludowych - Robin Hooda. Major jest także jednym z największych dębów na Wyspach Brytyjskich.

W czwartek Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Przyrody (RSPB) poinformowało, że drzewo po raz pierwszy nie wypuściło liści na wiosnę. Zdaniem ekspertów oznacza to, że najprawdopodobniej obumarło. "Fakt, że w tym roku to drzewo nie wypuściło liści, łamie nam serce" - oznajmiła szefowa RSPB Hollie Drake w oświadczeniu.

Dlaczego Major osłabł

Legendarny dąb nazwę zawdzięcza majorowi Haymanowi Rooke'owi, który wspomniał o nim w swej książce z 1790 roku. Od tego czasu rozpoczęły się tłumne wycieczki turystów chcących obejrzeć drzewo. Zdaniem ekspertów to właśnie masowa turystyka mogła być jedną z przyczyn obumarcia Majora. RSPB podało, że ziemia wokół dębu była tak zadeptana - i w konsekwencji utwardzona - że woda deszczowa nie była w stanie dostać się do korzeni.

W ostatnich latach drzewo stawało się coraz słabsze, a jego wielkie gałęzie musiały być podtrzymywane przez liny oraz słupki. Specjaliści uważają też, że śmierć drzewa mogły przyspieszyć zmiany klimatyczne powodujące fale gorąca i susze.

- Tak stare drzewa jak dąb Major są w Wielkiej Brytanii "białymi krukami" (...). Ich ratowanie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia świata, w którym żyjemy, a mimo to większość tych drzew znika po cichu, bez uwagi i troski, jaką otaczano ten dąb - powiedział Ed Pyne z organizacji ochrony przyrody Woodland Trust.

Szefowa RSPPB Hollie Drake poinformowała, że dąb Major nie zostanie ścięty i będzie stał w lesie Sherwood jako naturalny pomnik, który "wspiera leśny ekosystem nie tylko za życia, lecz także po śmierci".