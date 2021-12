Burza śnieżna uderzyła w Szkocję i Anglię ponad tydzień temu, tysiące domów nadal bez prądu. Nadciągają kolejne śnieżyce

Northern Powergrid, firma zarządzająca sieciami energetycznymi w północno-wschodniej Anglii, oświadczyła, że ma nadzieję na przywrócenie dostaw prądu do wszystkich odbiorców do wtorku.

Tak długie przerwy w dostawie prądu "całkowicie nie do przyjęcia"

Minister biznesu i energii Kwasi Kwarteng pojechał do północno-wschodniej Anglii, żeby ocenić na miejscu, dlaczego naprawy na niektórych terenach trwają tak długo. - Jest to całkowicie nie do przyjęcia. To niewłaściwe, że ludzie są pozbawieni prądu przez tak długi okres - powiedział. - W obecnych czasach nie powinno być tak, że cztery tysiące osób jest bez prądu przez tak długi czas - zaznaczył.