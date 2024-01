Burza Jocelyn. Niszczycielskie porywy wiatru i powodzie w Wielkiej Brytanii

Burza Jocelyn, która przeszła przez Wielką Brytanię, przyniosła wiatr sięgający w porywach 156 kilometrów na godzinę. W mieście York w Anglii ulewny deszcz doprowadził do wezbrania rzeki i powodzi.

Jocelyn uderzyła w Wielką Brytanię we wtorek wieczorem. Towarzyszył jej ulewny deszcz i silny wiatr. Jak podała stacja BBC, w miejscowości Capel Curig w północnej Walii odnotowano porywy dochodzące do 156 kilometrów na godzinę. Żywioł spowodował, że zawieszono połączenia kolejowe do i ze Szkocji. Ponadto wstrzymano kursowanie promów.