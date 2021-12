Burza Barra idzie na Wielką Brytanię

Met Office, rządowe biuro meteorologiczne, wydało ostrzeżenia pogodowe dla większości regionów Wielkiej Brytanii przed nadejściem burzy Barra. Synoptycy prognozują, że niebezpieczny system pogodowy zbliży się do kraju we wtorek, nieco ponad tydzień po równie silnej burzy Arwen. Wielu mieszkańców wciąż odczuwa skutki gwałtownej aury - do tysięcy domów nadal nie dociera energia elektryczna.

Druga nazwana burza

Burza Barra to nic innego jak obszar niskiego ciśnienia, który przesuwa się znad Atlantyku. To druga nazwana burza w tym sezonie.

Zdaniem synoptyków w wielu regionach pojawią się silne porywy wiatru, które mogą rozpędzać się do 70-80 kilometrów na godzinę. W regionach przybrzeżnych może wiać mocniej, bo do nawet do 110 km/h. W całej Anglii i Szkocji spadnie od dwóch do pięciu centymetrów śniegu, ale eksperci twierdzą, że opady mogą miejscami sięgać nawet ponad 10 cm.