Dyrektor z WHO: koronawirus SARS CoV-2 nie zniknie, ale możemy z nim żyć jak z wirusem grypy

Koronawirus SARS-CoV-2 nie zniknie, ale możemy doprowadzić do stanu, w którym będziemy z nim żyli jak z wirusem grypy - powiedział dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do spraw sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan. Zaapelował o "mądrą politykę rządów", obejmującą właściwe zalecenia sanitarne i szczepienia.

Dr Michael Ryan, od dwóch lat na pierwszej linii w walce z pandemią, nadal uważa się za optymistę, W wywiadzie dla AFP wyraził wiarę w to, że wszystkie państwa zastosują mądre i bezpieczne rozwiązania, które pozwolą "oswoić wirusa". Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do spraw sytuacji kryzysowych od miesięcy ostrzega władze państw przed podejmowaniem pochopnych decyzji w sprawie luzowania restrykcji przeciwepidemicznych. Mówił tak przed czwartą falą zakażeń. - Pomysł, że wszyscy są chronieni, że jest "Kumbaya" i wszystko wraca do normy to niebezpieczne założenie w dowolnym miejscu na świecie i nadal jest to niebezpieczne założenie w środowisku europejskim - przekonywał w lipcu podczas spotkania z dziennikarzami.

Dyrektor z WHO: mieliśmy problemy i przed omikronem

Jak podkreślił teraz w wywiadzie dr Ryan, jest całkiem możliwe, że świat będzie musiał stawić czoło nowym wariantom koronawirusa, groźniejszym niż poprzednie, co będzie prowadziło do przeciążenia lub załamania systemów opieki medycznej. - To prawdopodobna przyszłość, jeśli nie będziemy traktować wirusa w sposób właściwy (...). Musimy się za niego zabrać poprzez zaostrzenie przepisów sanitarnych i wyszczepienie - zalecał ekspert.

Zauważył, że wariant wirusa omikron, który wielu polityków przedstawia jako całkiem nowy problem, nie zmienia wiele. - Mieliśmy problemy na długi czas przed omikronem - zauważył.

Wariant omikron na świecie, stan na 16 grudnia 2021 roku PAP/Reuters/Adam Ziemienowicz

Dlaczego nie wygrywamy z koronawirusem?

Nierówna dystrybucja szczepionek między krajami bogatymi i biednymi, upolitycznienie decyzji związanych z pandemią przez niektóre rządy, dezinformacja, zbyt wczesne znoszenie restrykcji sanitarnych lub wprowadzanie ich zbyt późno - to, zdaniem dr. Ryana, prawdziwe i główne źródła niepowodzeń w walce z koronawirusem.

Ekspert zapewnił jednak, że "jest pełen optymizmu co do tego, ile możemy osiągnąć wspólnie" wobec najtrudniejszego kryzysu zdrowotnego od stu lat.

Pokolorowany mikrograf elektronowy komórki zainfekowanej wariantem koronawirusa SARS-CoV-2, wyizolowanej z próbki pacjenta. Zdjęcie udostępniły Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) Stanów Zjednoczonych PAP/EPA/NIAID/NIH HANDOUT

Ryan: szczepionki nie oznaczają braku COVID-19

W listopadowym wywiadzie dla telewizji RTE w swej ojczystej Irlandii Ryan powiedział: - Życie takie, jakie znaliśmy, wydaje mi się bardzo, bardzo możliwe, ale będziemy musieli w dalszym ciągu stosować zalecenia sanitarne, dystans społeczny. Szczepionki nie oznaczają braku COVID-19. Dodanie szczepionek do naszych obecnych środków pozwoli nam naprawdę zmiażdżyć krzywą zachorowań, uniknąć lockdownów i uzyskać stopniową kontrolę nad chorobą.

Autor:rzw

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl