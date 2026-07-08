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Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Coraz więcej ofiar

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Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Xaume Olleros
Podwójne trzęsienie ziemi w Wenezueli, które dotknęło kraj 24 czerwca, zebrało śmiertelne żniwo. Władze przekazały mediom, że liczba ofiar wzrosła do ponad 3,6 tysiąca osób. Pomocy potrzebują nie tylko ludzie, lecz także zwierzęta.

Według statystyk rządu Wenezueli na skutek dwóch trzęsień ziemi o magnitudzie 7,2 oraz 7,5 życie straciło 3685 osób. Od poniedziałku liczba zgonów wzrosła o 150. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób, a bez dachu nad głową pozostaje prawie 18 tysięcy mieszkańców. Jorge Rodriguez, przewodniczący parlamentu, przekazał, że do wtorku ekipy ratownicze dotarły z pomocą do ponad sześciu tysięcy osób. 26 czerwca ONZ oceniła liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Obecnie niektóre szacunki wskazują na mniejszą liczbę, bo około 10 tysięcy.

Prawie 100 tymczasowych obozowisk

Wenezuelski minister oświaty Hector Rodriguez przekazał we wtorek, że ponad 14 tysięcy obywateli, którzy zostali poszkodowani przez podwójne trzęsienie ziemi, znajduje się na terenie 87 tymczasowych obozowisk utworzonych przez rząd. Dodał, że dzięki tym placówkom władze są w stanie zapewnić schronienie ponad 20 tysiącom ludzi. Wiele tymczasowych obozowisk dla poszkodowanych przez trzęsienia ziemi usytuowano na terenie boisk i terenów należących do klubów sportowych.

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Najwięcej obozowisk jest w aglomeracji Caracas - w 39 ośrodkach przyszykowano noclegownie dla ponad 11 tysięcy osób. Obecnie przebywa w nich blisko 5 tysięcy ludzi, którzy stracili domy wskutek kataklizmu. Stan La Guaira na północy Wenezueli został najbardziej zniszczony przez wstrząsy. Znajduje się tam 26 tymczasowych ośrodków dla poszkodowanych, w których mieszka ponad 8 tysięcy osób.

Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Xaume Olleros

Pomocy potrzebują nie tylko ludzie

Po trzęsieniach ziemi pomocy wymagają nie tylko ludzie, lecz także zwierzęta. Do Wenezueli dotarł zespół ratunkowy organizacji Humane World for Animals - dziewięcioosobowa ekipa ratowników z Meksyku i Kostaryki ma za zadanie pomóc zwierzętom poszkodowanym w wyniku kataklizmu. Na miejscu ratownicy, we współpracy z lokalną organizacją Red de Apoyo Canino (pol. Sieć Wsparcia dla Psów), zakładają mobilne kliniki weterynaryjne oraz dystrybuują żywność i leki w najbardziej zniszczonych regionach.

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Tagi:
WenezuelaTrzęsienia ziemi
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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