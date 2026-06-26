Świat Wenezuela. Ponad 200 zabitych, kilka tysięcy rannych. Ofiar może być znacznie więcej Matylda Dziechcińska |

Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ronald Peńa R

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W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli 235 osób zginęło, a 4,3 tysiąca zostało rannych. Według ekspertów, ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Amerykańska Służba Geologiczna USGS, która informowała o silnych wstrząsach, szacuje, że mogło zginąć kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych, gromadzących zgłoszenia o zaginionych, w rejestrze było ponad 36 tysięcy osób poszukiwanych w nocy z czwartku na piątek czasu miejscowego.

Minister zdrowia Carlos Alvarado ogłosił, że największą liczbę zabitych i rannych potwierdzono w stanie La Guaira. Z kolei minister spraw wewnętrznych - Diosdado Cabello - potwierdził, że zawaleniu uległo tam ponad 100 budynków.

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Akcje ratunkowe w Caracas, Wenezuela Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ronald Peńa R

Pilnie potrzebna pomoc

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez i inni przedstawiciele najwyższych władz oraz dowódcy wojskowi przebywali w czwartek w La Guaira. Tam spotkali się z miejscowymi urzędnikami i ogłosili wysłanie do regionu ciężkich maszyn oraz towarów pierwszej potrzeby.

- Byłem w domu, kiedy usłyszałem bardzo głośny hałas. Nagle wszystko zaczęło się poruszać (...). Ściany zaczęły pękać, przedmioty zaczęły spadać na podłogę. To było straszne. Jeśli ktoś nie doświadczył czegoś takiego, nigdy tego nie zrozumie - mówił Karim Chacon z Caracas.

Pomoc mieszkańcom Wenezueli po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Boris Vergara

Ministerstwo finansów Stanów Zjednoczonych wydało decyzję o częściowym zniesieniu sankcji finansowych nałożonych na Wenezuelę. Licencja, która ma obowiązywać do października, zezwala na wszelkie transakcje związane z pomocą w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi.

Wiele państw zaoferowało Wenezueli wsparcie i pomoc. Przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez ogłosił w czwartek, że do jego kraju zmierzają już samoloty z ratownikami i zaopatrzeniem między innymi ze Stanów Zjednocznych, Kataru i Hiszpanii. Według mediów w czwartek do Wenezueli dotarły już samoloty z pomocą z Meksyku i Salwadoru.

Amerykańskie Dowództwo Południowe (SOUTHCM) ogłosiło, że wysyła siły wojskowe do pomocy w usuwaniu skutków trzęsienia. Według komunikatu w operacji mają wziąć udział między innymi okręty i samoloty transportowe. Departament Stanu USA poinformował o przeznaczeniu 150 mln dolarów na wsparcie dla poszkodowanej Wenezueli oraz wysłaniu do tego kraju specjalistycznych ekip ratowniczych.

Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Boris Vergara

Największe trzęsienie ziemi od 100 lat

Wstrząsy nastąpiły w środę około godziny 18 miejscowego czasu (o północy ze środy na czwartek czasu polskiego) na północy kraju. USGS poinformowała, że pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7.2, a 39 sekund później nastąpił silniejszy wstrząs o magnitudzie 7.5.

USGS podała, że były to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego 100-lecia odnotowano jedynie pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7.0 lub większej.