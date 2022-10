Wenezuela. Osunięcie się ziemi w Las Tejerias. Zabici i ranni

Co najmniej 25 osób nie żyje, a ponad 50 uważanych jest za zaginione. To najnowszy bilans ofiar osunięcia się ziemi na Las Tejerias, liczące 73 tysiące mieszkańców przemysłowe miasto w Wenezueli, położone niespełna 70 kilometrów na południowy zachód od stolicy, Caracas.

Według najnowszego, tragicznego bilansu ofiar osunięcia się ziemi na to miasto, zginęło co najmniej 25 osób, a 52 są poszukiwane. W akcji bierze udział tysiąc ratowników, wspomaganych przez drony i specjalnie wyszkolone psy. - To, co wydarzyło się w mieście Las Tejerias, to tragedia - powiedziała wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez.