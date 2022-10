Wenezuela. Osunięcie się ziemi w Las Tejerias. Coraz więcej ofiar śmiertelnych. Trwa akcja ratunkowa

Co najmniej 36 osób nie żyje, a ponad 50 uważanych jest za zaginione. To najnowszy bilans ofiar osunięcia się ziemi w Las Tejerias, mieście w Wenezueli, położonym niespełna 70 kilometrów na południowy zachód od stolicy, Caracas. Wcześniejsze informacje mówiły o 25 zabitych i 52 zaginionych.

Dramat 73-tysięcznego miasta Las Tejerias rozpoczął się w sobotnią noc, kiedy wielogodzinne ulewy dosłownie zmyły z okolicznych gór wielkie pnie drzew i skały. Wraz z masą błota wszystko to osunęło się na miasto i okolicę, niszcząc domy, firmy, pola uprawne. I zabijając ludzi. Według najnowszego bilansu, podanego w poniedziałek późnym wieczorem, co najmniej 36 osób nie żyje, a 56 pozostaje zaginionych. Wcześniejsze szacunki mówiły o co najmniej 25 zabitych i 52 zaginionych.