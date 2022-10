W Wenezueli znów osunęła się ziemia. Są ofiary śmiertelne

W Wenezueli w poniedziałek znów doszło do osunięcia się ziemi. Na północy kraju fala błota i kamieni zalała jedną z dzielnic miasta Maracay, niszcząc dziesiątki domów. W katastrofie zginęły co najmniej trzy osoby.

Na początku października w wenezuelskim Las Tejerias osunęła się ziemia. Pod zwałami błota, kamieni i połamanych drzew zginęło wtedy ponad 50 osób. W kraju nie przestaje padać i ulewne deszcze znów doprowadziły w poniedziałek do katastrofy.

"Cała rzeka wpłynęła do środka"

Do osunięcia się ziemi doszło w okolicach miasta Maracay w północnej Wenezueli. Poniedziałkowe ulewy spowodowały przepełnienie pobliskiej tamy, a woda rozlała się po zboczach góry, spływając w kierunku miasta i porywając po drodze drzewa i kamienie. Fala błota zalała domy i ulice w dzielnicy El Castano.

- Zaczęło lać i usłyszeliśmy huk - wspomina jeden z mieszkańców Maracay. - Cała rzeka wpłynęła do środka domu i go wypełniła. Wewnątrz jest około metr wody i błota, może półtora. Wróciliśmy, aby zobaczyć, co możemy jeszcze uratować.