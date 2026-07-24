Świat Węgry. Rzeka wyschła tak, że odsłoniła niemiecki pocisk z II wojny światowej Matylda Dziechcińska |

Wydobycie pocisku z dna Dunaju, Węgry Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Nie mogąc ustalić, czy była to jedynie łuska, czy też niewybuch, policja w piątek zamknęła Most Małgorzaty w północno-środkowej części Budapesztu. Konstrukcja była wyłączona z użytku przez koło 30 minut, podczas gdy saperzy zajmowali się pociskiem kalibru 75 milimetrów, który utknął na dnie Dunaju.

Węgry zmagają się z suszą

W czwartek węgierska armia podała, że długotrwała susza i obniżający się poziom wód w Dunaju odsłonił podejrzany przedmiot wybuchowy o średnicy około 10 centymetrów. Znajdował się on mniej więcej 15 metrów od środkowego filara mostu. Ostatnie fale upałów spowodowały spadek poziomu wody w Dunaju w Budapeszcie do wartości zbliżonych do rekordowo niskich. To doprowadziło do odsłonięcia zatopionych pozostałości z czasów II wojny światowej. Wydarzenie miało wpływ na warunki żeglugi w całym regionie. W stolicy Węgier, jak i wielu miejscach w Europie, wciąż regularnie odkrywane są niewybuchy z czasów II wojny światowej.