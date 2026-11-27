Świat Pierwszy śnieg w tym sezonie. Niektórzy kierowcy bali się wyjechać na drogi Krzysztof Posytek |

Na Węgrzech porządnie sypnęło śniegiem Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak poinformował węgierski portal pogodowy Idokep, najwięcej śniegu nasypało na północnym zachodzie kraju - w mieście Sopron i okolicach do czwartkowego wieczora uzbierało się miejscami nawet 20 centymetrów białego puchu. Mocno sypnęło także w Zakolu Dunaju, na północ od Budapesztu, stolicy Węgier - w mieście Szentendre w czwartek wczesnym popołudniem było już 13 cm.

Zimowe warunki w stolicy i nie tylko

Z powodu tak dużych opadów śniegu pojawiły się utrudnienia na drogach. Na obrzeżach miasta Szombathely na północnym wschodzie drogi były nieustannie posypywane solą, ale nie udało się całkowicie uniknąć wypadków. Niektórzy kierowcy ciężarówek utknęli na poboczach, gdyż bali się ruszyć w dalszą drogę z obawy przed wpadnięciem w poślizg.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wypadki i korki na ulicach Wiednia. "Pługi śnieżne również utknęły"

Sporo śniegu spadło w Budapeszcie. Jak poinformował portal Portfolio.hu, podczas konferencji prasowej burmistrz Gergely Karacsony powiedział, że w Budzie, zachodniej części stolicy, nie kursowało wiele linii autobusowych. Niektórzy kierowcy nie radzili sobie w zimowych warunkach - zdarzyło się, że spychali auta na pobocze, aby udrożnić drogę.

Na Węgrzech porządnie sypnęło śniegiem Źródło zdjęcia: ENEX

Zima nie zawitała jednak w każdy zakątek Węgier. Jak pisze Idokep, o ile na północy kraju zrobiło się biało, o tyle na południu po śniegu nie było ani śladu. W Polsce było odwrotnie - to właśnie południe naszego kraju znalazło się w piątek pod śnieżną kołderką, podczas gdy w reszcie kraju nadal jest bardziej jesiennie niż zimowo.