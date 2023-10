30 stopni Celsjusza. Na Węgrzech padły rekordy

W piątek na Węgrzech ustanowionych zostało kilka rekordów ciepła. Był to najcieplejszy 20 października w historii pomiarów - poinformował Krajowy Urząd Meteorologiczny (OMSZ).

W miejscowości Tiszaalpár w środkowej części Węgier temperatura osiągnęła w piątek 30,3 stopnia Celsjusza. To najwyższa wartość odnotowana w całym kraju 20 października, odkąd prowadzone są obserwacje. O prawie 3,5 stopnia został pobity poprzedni rekord z 2019 r. (26,9 st. C).

Rekordowo ciepło było w stolicy. W jednej z budapesztańskich dzielnic temperatura wzrosła do 27,1 st. C. Wcześniej tego dnia miesiąca najcieplej było cztery lata temu (25,6 st. C).