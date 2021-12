Najcieplejszy sylwester na Węgrzech od ponad stu lat

Do środkowej Europy pod koniec grudnia napłynęło wyjątkowo ciepłe powietrze. W piątek w niemal całych Węgrzech, z wyjątkiem wybrzeża Balatonu i północno-wschodnich regionów graniczących ze Słowacją, było 10-18 stopni Celsjusza. Rekordową wartość, 18 st. C, zmierzono w miejscowości Fertoerakos na północnym zachodzie kraju. Do tej pory najcieplejszym sylwestrem był na Węgrzech ostatni dzień 1920 r., kiedy to zanotowano w mieście Sopron przy granicy z Austrią 16,4 st. C.