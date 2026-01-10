Czekali na to dziewięć lat. Zamarzł Balaton

Lód na brzegach Balatonu Źródło: PAP/EPA/TAMAS VASVARI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał w piątek serwis meteorologiczny Idokep, po kilku dniach silnych mrozów na Węgrzech zamarzło jezioro Balaton - popularny kierunek turystyczny. Doszło do tego po raz pierwszy od 2017 roku.

- Musieliśmy czekać dziewięć lat, aby poinformować o ponownym całkowitym zamarznięciu Balatonu - napisał meteorolog portalu Gergo Cseki.

Lód wciąż niebezpieczny

Ekspert wyjaśnił, że chociaż w ostatnich dniach temperatury były wystarczająco niskie, aby utworzyć lód, silne podmuchy wiatru rozbijały i przesuwały pływające kry po powierzchni jeziora. Warunki te opóźniły rozwój zwartej, nieprzerwanej warstwy lodu. W piątek sytuacja uległa zmianie. Prędkość wiatru znacznie spadła, a temperatura w pobliżu linii brzegowej spadła w kilku miejscach poniżej -10 stopni Celsjusza.

Meteorolog przestrzegł jednak przed korzystaniem z wytworzonej na jeziorze tafli lodu. Władze podkreślają, że jezioro Balaton nie nadaje się obecnie do jazdy na łyżwach ani uprawiania sportów zimowych. Nawet tam, gdzie lód wydaje się twardy, ukryte słabe punkty stanowią poważne zagrożenie.