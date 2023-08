"Burza roku" nawiedziła Węgry. Zalane piwnice, połamane gałęzie, uszkodzone budynki

Nawałnica przetoczyła się przez środkowe Węgry. Przez media okrzyknięta została "burzą roku". Wyładowaniom towarzyszył silny wiatr, który miejscami osiągał prędkość do 130 kilometrów na godzinę. Strażacy otrzymali ponad dwa tysiące zgłoszeń związanych ze skutkami gwałtownej aury.

W piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę przez centralne Węgry przeszła gwałtowna burza . W samym Budapeszcie strażacy interweniowali ponad 1,7 tysiąca razy. Jak podała Krajowa Służba Meteorologiczna (Országos Meteorológiai Szolgálat), w stolicy wiatr osiągał w porywach do 130 kilometrów na godzinę.

- Otrzymaliśmy już ponad dwa tysiące zgłoszeń szkód, w tym 1,7 tysiąca z samego Budapesztu i prawie 400 z komitatu Peszt (wokół stolicy - przyp. red) - poinformował w sobotę rano podpułkownik Daniel Mukics, rzecznik Krajowej Dyrekcji Zarządzania Katastrofami, cytowany przez węgierskie media. W stolicy strażaków wzywano przede wszystkim do wypompowywania wody z piwnic, garaży i przejść podziemnych, jak też do usuwania powalonych drzew i gałęzi oraz uszkodzonych budynków i zerwanych przewodów.

Węgry. "Nigdy jeszcze nie widziałam, aby tak intensywnie się błyskało"

"Przez wiele godzin pioruny uderzały niemal co sekundę. W kilku częściach Budapesztu burzom towarzyszył silny wiatr osiągający w porywach do 70-80 kilometrów na godzinę. Ulewne deszcze nawiedziły też kilka części miasta" - napisał dziennik "Nepszava". - Obudziłam się około godziny 1 w nocy, nie od hałasu grzmotów, ale od światła błyskawic. Nigdy jeszcze nie widziałam, aby tak intensywnie się błyskało - powiedziała mieszkająca w Budapeszcie kobieta. Burze dały o sobie znać także w innych częściach Węgier. Jak podaje "Magyar Nemze", w Debreczynie, na wschodzie kraju, woda wdarła się do Muzeum Deri, położonego w budynku z lat 20. XX wieku. W wielu miejscach w kraju ruch pociągów został sparaliżowany, przede wszystkim z powodu drzew leżących na torach, a także wskutek awarii systemów bezpieczeństwa. Według prognoz Krajowej Służby Meteorologicznej (Országos Meteorológiai Szolgálat), kolejne burze nad centralną i północno-wschodnią częścią kraju są spodziewane w sobotę w drugiej części dnia.