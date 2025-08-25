W tej stolicy postawiono pułapki na dziki

Stado dzików spacerujące po jednej z dzielnic Budapesztu zwróciło uwagę jej mieszkańców. Władze stolicy Węgier postanowiły wyjść naprzeciw problemowi, stawiając w części miasta specjalne pułapki.

Nagrania wykonane w Budapeszcie, stolicy Węgier, obiegły w ciągu ostatnich dni media społecznościowe. Widać na nich stado dzików swobodnie przemieszczające się po jednym z parków oraz po ulicy w 12. dzielnicy miasta. Jak wskazuje węgierski dziennik "Nepszava", zwierzęta najwyraźniej przyzwyczaiły się już do obecności ludzi i czują się całkowicie komfortowo w miejskim otoczeniu.

Powracający problem

Według relacji mieszkańca 12. dzielnicy Budapesztu, stado liczyło około 20 osobników, zarówno dorosłych, jak i młodych, a zwierzęta są już "zupełnie zurbanizowane" - nie płoszą się i spokojnie przechodzą przez ulice.

Jak poinformowały władze samorządowe 12. dzielnicy, problem dzików pojawia się tam regularnie. Urzędnicy potwierdzają, że stada zwierząt coraz częściej zapuszczają się na zamieszkane tereny w poszukiwaniu łatwego pożywienia. W reakcji na najnowsze zdarzenia w kilku punktach tej części Budapesztu rozstawiono specjalne pułapki - duże metalowe klatki, do których dziki mają być zwabiane jedzeniem.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: PAP