Błyskawice rozświetliły niebo nad węgierskim miastem

Burza przetoczyła się w nocy z poniedziałku na wtorek przez węgierskie miasto Nagykanizsa. Na niebie pojawiły się błyskawice, co uchwycił na zdjęciach fotograf. Zobacz spektakularne zjawisko.

Błyskawica - co to za zjawisko

Błyskawica to zjawisko świetlne towarzyszące nagłemu wyładowaniu elektryczności atmosferycznej. Przejawia się krótkim i silnym błyskiem, to potężna iskra elektryczna o długości aż kilku kilometrów. Wyładowanie to może występować z chmury lub wewnątrz chmury, a znacznie rzadziej z wysokich budynków i ze szczytów gór.