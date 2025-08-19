Lemury już stanęły na wadze, sajmiri będą oszukiwać

W londyńskim zoo w Regent’s Park rozpoczęło się coroczne ważenie zwierząt. Będzie trwało cały tydzień. Kapibary, lemury i żółwie słoniowe stanęły jako pierwsze na wadze.

We wtorek w ogrodzie zoologicznym ZSL London Zoo rozpoczęło się coroczne ważenie zwierząt. - Mamy tu ponad 10 tysięcy zwierząt należących do ponad 400 gatunków - powiedział Dan Simmonds, pracownik zoo. Dodał, że cały proces będzie trwał tydzień.

Jako pierwsza zważona została ośmioosobowa grupa lemurów katta pochodzących z Madagaskaru. Każde ze stworzeń ważyło około 2,8 kilograma. Następnie na wadze stanęły najpopularniejsze zwierzęta w londyńskim ogrodzie, czyli rodzeństwo kapibar Gizmo i Kiwi, które osiągnęły wagę ok. 60 kg, przy czym samica była nieco cięższa od samca. Wynik ten mieścił się w granicy idealnej wagi dorosłej kapibary, która wynosi ok. 65 kg.

Lemury kattaReuters

Problemy z ważeniem

Niestety waga zawiodła podczas ważenia trzech żółwi z Galapagos, gdyż za każdym razem wskazywała zero. Średnia waga żółwi słoniowych wynosi ok. 125 kg. Opiekunowie Dolly, Polly i Priscilli zapowiedzieli, że spróbują zważyć gady ponownie w późniejszym terminie.

Dan Simmonds w rozmowie ze stacją BBC powiedział, że najtrudniej będzie zważyć małpy sajmiri, które w przeciwieństwie na przykład do pingwinów nie ustawiają się w kolejce, a czasem próbują szczęścia i ważą się dwukrotnie, aby otrzymać dodatkowy smakołyk.

W najbliższych dniach zoo zważy wszystkie 79 pingwinów. Jak poinformowano, także tutaj mogą pojawić się trudności, gdyż jeden z nich, o imieniu Petal, jest bardzo skryty i nieśmiały. Najprawdopodobniej do stanięcia na wadze przekona go dodatkowa porcja ryb.

Najcięższe i najlżejsze zwierzęta

Największym zwierzęciem, które zostało we wtorek zważone, była żyrafa Molly. - Ma cztery metry wzrostu i waży aż 700 kilogramów - mówił Dan Simmonds.

W londyńskim zoo zostaną zważone także najmniejsze zwierzęta w nim mieszkające, czyli mrówki. W tym wypadku nie będzie to dotyczyć całej kolonii, ale zostanie wybranych kilka osobników. Jak podała BBC, dane dotyczące wagi zwierząt pomagają pracownikom zoo w monitorowaniu ich zdrowia i samopoczucia, czasem też ułatwiają rozpoznanie ciąży. Następnie informacje te zostaną przekazane placówkom naukowym oraz organizacjom zajmującym się ochroną przyrody na całym świecie.

