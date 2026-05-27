Pękł zbiornik z milionami litrów żrącej substancji. Nie żyje jedna osoba

706091467_1439742408181479_8803672575371354836_n
Uszkodzony zbiornik z białym ługiem w Longview w stanie Waszyngton
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Longview Fire Department/Facebook
Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku uszkodzenia zbiornika chemicznego w stanie Waszyngton. Do zdarzenia doszło na terenie papierni. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, ale poszukiwanie zaginionych utrudnia silnie żrąca substancja, która wydostała się podczas wybuchu.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek w zakładach papierniczych w miejscowości Longview. Doszło tam do uszkodzenia zbiornika zawierającego ponad trzy miliony litrów białego ługu. To żrąca mieszanina wykorzystywana do produkcji miazgi drzewnej, zawierająca przede wszystkim wodorotlenek sodu i siarczek sodu.

Zagrożenie dla służb ratunkowych

W nocy z wtorku na środę lokalny nadawca Oregon Public Broadcasting przekazał, że w wypadku zginęła co najmniej jedna osoba, a dziewięciu pracowników zostało rannych. Poszkodowani doznali oparzeń oraz uszkodzeń układu oddechowego na skutek wdychania toksycznych oparów.

Lokalna straż pożarna potwierdziła, że we wtorek wieczorem służby wciąż poszukiwały dziewięciu osób. Akcja poszukiwawcza została jednak zawieszona na noc z powodu zagrożenia, jakie niesie ze sobą praca w pobliżu wciąż niestabilnego zbiornika. Według szacunków wciąż znajduje się w nim ponad 340 tysięcy litrów żrącej substancji.

- Służby ratownicze prowadzą działania mające na celu wzmocnienie konstrukcji i ustabilizowanie terenu - przekazali strażacy. Jak dodali, nie ma zagrożenia dla miasta i okolicznych terenów. Służby poprosiły jednak mieszkańców o trzymanie się z dala od tam i cieków wodnych w okolicy zakładu ze względu na możliwe skażenie.

Do podobnej sytuacji doszło w zeszłym tygodniu w Kalifornii. W mieście Garden Grove doszło do uszkodzenia zbiornika z silnie drażniącym metakrylanem metylu. W pewnym momencie groziła mu eksplozja, co wymusiło ewakuację części mieszkańców. W poniedziałek strażakom udało się jednak obniżyć ciśnienie wewnątrz zbiornika, co wyeliminowało ryzyko wybuchu.

Źródło: Reuters, PAP, OPB
USA
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
