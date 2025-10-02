Logo TVN24
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy

Waszyngton trawią pożary lasów
Waszyngton zmaga się z pożarami lasów
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W amerykańskim stanie Waszyngton szaleje 11 dużych pożarów lasów. W tym sezonie ogień strawił już setki tysięcy hektarów roślinności. Strażacy i politycy ostrzegają przed skutkami pożarów i wzywają władze do działania.

Waszyngton to jeden ze stanów USA najbardziej narażonych na pożary lasów. W obecnym sezonie spłonęło tam już ponad 95 tysięcy hektarów roślinności. Obecnie stan zmaga się z 11 dużymi pożarami.

Domy w strefie ewakuacji

Jeden z największych pożarów, nazwany Labor Mountain Fire, wybuchł w lesie Okanogan-Weantchee przy granicy z Kanadą. W środę obejmował obszar około 15 tys. ha i został opanowany w zaledwie 7 procentach. Z ogniem walczy 1300 strażaków. Jeff Dimke, dowódca akcji gaśniczej, powiedział, że w strefie ewakuacji znajduje się 567 elementów infrastruktury i domów. Ogień wymusił także zamknięcie około 45-kilometrowego odcinka autostrady nr 97.

Na północny wschód od Labor Mountain Fire, na północny wschód od miasta Leavenworth, rozwija się inny duży pożar - Lower Sugar Fire. Strawił już ponad 15 tys. ha roślinności. W jego gaszeniu uczestniczy około 1100 osób.

Waszyngtoński las po pożarze
Waszyngtoński las po pożarze
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Negatywny wpływ pożarów na środowisko i ludzi

Collin Haffet, oficer łącznikowy akcji gaśniczej Labour Mountain Fire, ostrzegł, że duże pożary lasów zwiększają ryzyko spływu wody, erozji, a nawet osuwisk i lawin błotnych. Jeśli deszcz lub śnieg spadnie na wypalony obszar, mogą one przenosić osad w dół i stwarzać zagrożenie dla podróżnych.

- Mogą również oddziaływać na rybołówstwo, systemy wodne i powodować szkody dla migrujących ryb, w tym łososi - dodał Haffet.

W związku z szalejącym ogniem Dave Upthegrove, komisarz ds. gruntów publicznych stanu Waszyngton, spotkał się ze strażakami w Cle Elum, mieście położonym nieopodal największych trwających pożarów. Wezwał ustawodawców do przywrócenia finansowania działań przygotowawczych i reagowania na pożary lasów.

- Jeśli władze nie przywrócą finansowania działań zapobiegawczych i reagowania na pożary lasów, będziemy świadkami kolejnych pożarów, większych pożarów oraz wyższych kosztów dla podatników przez rosnący wpływ dymu na zdrowie ludzi - ostrzegł Upthegrove.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Płoną cenne lasy, zarządzono ewakuację

Płoną cenne lasy, zarządzono ewakuację

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

Nauka

Autorka/Autor: kp

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

