Waszyngton, USA. Snowboardzista w śnieżnej pułapce. "Myślałem, że umrę w samotności"

Snowboardzista wpadł do studni śnieżnej w amerykańskim stanie Waszyngton. Ugrzązł w grubej warstwie śniegu głową w dół. Na szczęście dostrzegł go narciarz i pospieszył z pomocą. Jego kamerka udokumentowała dramatyczną akcję ratunkową.

Studnia śnieżna to zjawisko, które mrozi krew w żyłach miłośników sportów zimowych. Tworzy się pod drzewami iglastymi o rozłożystych gałęziach, blokujących osadzanie się śniegu dookoła pnia. W efekcie powstaje dziura, w którą łatwo wpaść podczas szusowania po stoku. W takiej sytuacji znalazł się Ian Steger, który wybrał się ze znajomymi na snowboard na zboczu góry Mt. Baker w stanie Waszyngton.

Snowboardzista utknął w studni śnieżnej

Zjeżdżający snowboardziści w pewnym momencie trafili na zadrzewioną część stoku. Każdy z nich wybrał własną drogę pomiędzy drzewami. Wszyscy bezpiecznie pokonali ten odcinek zbocza, poza Stegerem, który nie miał tyle szczęścia i wpadł do studni śnieżnej głową w dół. Nie mógł dosięgnąć swojego radia, a próba uwolnienia się pogrzebała go jeszcze głębiej pod śniegiem.

- Był całkowicie pogrzebany w śniegu. Musiałem przekopać się prawie dwa metry w dół, by go uwolnić. To było bardziej wyczerpujące niż myślałem - przyznał Zuber.