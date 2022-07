Rekin olbrzymi w Kanale Bristolskim. "Zobaczenie tego zwierzęcia jest rzadkością"

Żeglując u wybrzeży hrabstwa Pembrokeshire w południowo-zachodniej Walii, mężczyzna zauważył w Kanale Bristolskim wystającą ponad taflę wody płetwę i ogon jakiegoś morskiego zwierzęcia. Alex Brace początkowo myślał, że to sum lub delfin, jednak był to rekin olbrzymi.

Zdaniem ekspertów na filmie widać rekina olbrzymiego (Cetorhinus maximus), nazywanego też żarłaczem olbrzymim lub długoszparem. Jest to druga co do wielkości ryba występująca w Oceanie Atlantyckim. Może osiągnąć długość do 15,2 metra i przeżyć ponad 50 lat.