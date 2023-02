Wielka Brytania. Łąka w kształcie serca, długo była sekretem ukrytym wśród tysięcy dębów. Hołd dla zmarłej żony

Ogromne, pokryte trawą serce ukryte wśród tysięcy dębów znajduje się na wsi w angielskim hrabstwie Gloucestershire. Zobaczyć na własne oczy można je jednak tylko "z lotu ptaka". Miejscowy rolnik Winston Howes stworzył je w pobliżu domu, w którym przez 33 lata mieszkał z żoną Janet. To hołd dla ukochanej, która zmarła nagle w 1995 roku z powodu niewydolności serca.

Symbol miłości widoczny z lotu ptaka

- Pomyślałem, że to świetny pomysł. To był błysk natchnienia - opowiadał w 2012 roku w rozmowie z "Daily Telegraph". - Czasami chodzę tam, żeby usiąść i pomyśleć. To piękny hołd, który jej oddaję. Będzie tutaj trwał przez lata - dodał.