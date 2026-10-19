Świat Załamanie pogody w Hiszpanii. "Ludzie spali, a woda wlewała się przez okna" Matylda Dziechcińska |

Powodzie w Alicante Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AGUSTIN BATALLA

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Burza Adam, związana z niżem typu DANA, utrzymywała się w Hiszpanii już od paru dni, jednak w niedzielę osiągnęła swoje apogeum. Skala zjawiska jest ogromna - woda występuje z koryt rzek, zalewa drogi, a ulice zamieniają się w potoki. Media poinformowały o śmierci dwóch kobiet: jedna, porwana przez potok, zginęła w prowincji Barcelona w Katalonii, druga utonęła w Walencji w morzu.

Spadło ponad 700 litrów na metr kwadratowy

W miejscowości Forna w prowincji Alicante w ciągu ponad 48 godzin spadło aż 718 litrów deszczu na metr kwadratowy. Szczególnie intensywne opady zarejestrowano między godziną 22 w niedzielę a 8 rano w poniedziałek - było to 550 l/mkw.

Walenckie Stowarzyszenie Meteorologiczne (AVAMET) wskazuje, że tak wysokie wartości zapiszą się w historii lokalnej meteorologii.

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Katastrofalne ulewy w Hiszpanii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AGUSTIN BATALLA

Oliva pod wodą, ratownicy w akcji

W prowincji Walencja w nadmorskim mieście Oliva drogi zostały całkowicie zalane, a woda rozlała się na sąsiednie pola. W ciągu 24 godzin suma opadów osiągnęła tam 635 l/mkw.

- Wiedzieliśmy, że będzie padać, ustawiliśmy worki z piaskiem i bariery (...). Najgorzej było wczesnym rankiem - ludzie spali, a woda wlewała się przez okna - relacjonował w poniedziałek Jose Domingo Peiro, który w poniedziałek rano był w domu z żoną i córką. - Mieszkańcy parterów zaczęli krzyczeć, nie spodziewali się, że po przebudzeniu ich domy będą zalane - opisywał w rozmowie z redakcją portalu 20Minutos.

Powodzie w Walencji Źródło: ENEX

Pomarańczowy alert w mocy

Hiszpańska Agencja Meteorologiczna (AEMET) utrzymuje pomarańczowy alert dla południowego wybrzeża Walencji i północnego wybrzeża Alicante, a służby ratunkowe prowadzą liczne akcje ratunkowe. Władze apelują do mieszkańców o trzymanie się z dala od rzek i wąwozów oraz przeniesienia się na wyższe piętra, jeśli woda dostanie się do domów.

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