Świat Walencja. Padało tak, że 400 tysięcy uczniów musiało zostać w domach Damian Dziugieł |

Walencja i Katalonia mierzą się z ulewami Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Od czwartku Walencja i Katalonia zmagają się z ulewami i burzami. Meteorolodzy z hiszpańskiej agencji AEMET wydali alarmy najwyższego stopnia na obszarach prowincji Castellon i Tarragona. Na obszarach okalających te rejony kraju wydano też alarmy drugiego i pierwszego stopnia.

"Nadzwyczajne zagrożenie" w części Hiszpanii

Czerwone alarmy AEMET, ostrzegające przed "nadzwyczajnym zagrożeniem", dotyczą przede wszystkim południowego wybrzeża prowincji Tarragona, gdzie opady od godziny 18 w czwartek do godziny 12 w piątek mogą sięgać nawet 250 litrów wody na metr kwadratowy, a także południowych obszarów przybrzeżnych.

>>> CZYTAJ TEŻ: Załamanie pogody na Krecie. Nie żyje rolnik

Są takie miejsca, gdzie opady minionej doby już były ogromne. W rejonie miasta Tortosa w Katalonii spadło blisko 175 l/mkw., a to jeszcze nie koniec gwałtownej pogody.

02/10 08:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/QIQSB3tnW3 — AEMET (@AEMET_Esp) October 2, 2026 Rozwiń

Utrudnienia komunikacyjne, uczniowie zostali w domach

Pogoda przyczyniła się do sporych utrudnień komunikacyjnych. W czwartek zawieszono połączenia kolejowe średnio- i dalekobieżne między Katalonią a Walencją. W tej drugiej wspólnocie autonomicznej zawieszono też całkowicie ruch kolei podmiejskiej.

Jak przekazała telewizja RTVE, w piątek ponad 400 tysięcy uczniów na terenie całej wspólnoty Walencji pozostało w domach z powodu zagrożenia pogodowego - lekcje w szkołach zostały zawieszone.

W obawie przed powodzią mieszkańcy przeparkowali swoje pojazdy na tereny położone wyżej. Wszyscy mają w pamięci wydarzenia z jesieni 2024 roku, kiedy w wyniku powodzi zginęło ponad 200 osób. Odbiorcy sieci komórkowych otrzymali na telefony specjalne alerty.

>>> CZYTAJ TEŻ: Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku

"Epizod śródziemnomorski" w natarciu

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, ulewy w Hiszpanii, podobnie jak te we Francji, związane są z "epizodem śródziemnomorskim". Chłodniejsze wilgotne powietrze napłynęło nad Morze Śródziemne, którego wody są mocno rozgrzane. - Tak duży kontrast termiczny oraz zasoby wilgoci tworzą doskonałe warunki do tworzenia się rozległych układów konwekcyjnych z obfitymi opadami deszczu oraz powstawaniem chmur burzowych - tłumaczył synoptyk.

Według synoptyka miejscami w piątek w Katalonii może spaść około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu najbliższych 24 godzin, a to oznacza ryzyko powodzi błyskawicznych.

Prognozowane opady w Hiszpanii Źródło: Ventusky.com/GFS