Walabia przez kilkadziesiąt godzin biegała po ulicach. Mieszkańcy przestraszeni

Pierwsze doniesienia o pojawieniu się torbacza napłynęły we wtorek w nocy z miejscowości Aroeira koło Almady. Jak przyznał miejski rzecznik praw zwierząt Nuno Paixao, dopiero nadesłane filmy poderwały służby do działania. Dzięki nagraniom potwierdzono, że po ulicach grasowała walabia, czyli gatunek torbacza występujący w południowo-wschodniej Australii. Paixao dodał, że zwierzę mogło przebywać na wolności od 24 do 48 godzin.