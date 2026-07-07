Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W Wenezueli zginęło ponad 3,5 tysiąca ludzi. "Zrobiliśmy wszystko, by przynajmniej móc płakać"

|
Zniszczenia po trzęsieniu w mieście Catia La Mar w Wenezueli
W stanie La Guaira trwa akcja poszukiwawcza po trzęsieniach ziemi
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD PENA R
Ponad 3,5 tysiąca osób zginęło w trzęsieniach ziemi, które pod koniec czerwca nawiedziły Wenezuelę. W najciężej dotkniętych regionach wciąż trwają poszukiwania zaginionych, prowadzone głównie przez ich bliskich. Tysiące ocalałych pozostało bez dachu nad głową.

24 czerwca na północy Wenezueli doszło do dwóch następujących po sobie wstrząsów sejsmicznych o magnitudzie 7,2 i 7,5. Spowodowały one ogromne zniszczenia w nadmorskim stanie La Guaira oraz w stolicy kraju - Caracas.

"Przebiliśmy się przez sześć betonowych płyt"

W poniedziałek przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez przekazał, że liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi wzrosła do 3535, a liczba rannych - do ponad 16,4 tysięcy. Pozbawionych dachu nad głową zostało ponad 17,3 tysiąca osób. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa.

Po kataklizmie do Wenezueli przyjechało 77 zespołów ratowniczych z 31 państw, ale większość już wyjechała lub przygotowuje się do wyjazdu. W najciężej dotkniętych regionach wciąż trwają działania poszukiwawcze, prowadzone głównie przez wolontariuszy i członków rodzin osób zaginionych.

- Sami przebiliśmy się przez sześć betonowych płyt. Zrobiliśmy to z pomocą przyjaciół, rodziny, znajomych, osób postronnych, policji - opowiadała w rozmowie z agencją prasową Reuters mieszkanka miasta Caraballeda w stanie La Guaira. - Zrobiliśmy wszystko, by przynajmniej móc płakać. (...) Chcemy przeżyć żałobę z godnością - dodała.

Krytyka działań władz

W trudniej sytuacji znajdują się też osoby, którym udało się przeżyć katastrofę. Jak podał wenezuelski dziennik "El Nacional", większość ocalałych nie ma dostępu do bezpiecznego schronienia.

- Leżymy na zewnątrz w namiotach, na karimatach. Jeśli spadnie deszcz, przemokniemy do suchej nitki - opowiadała mieszkanka stanu La Guaira, której rodzina po trzęsieniu została przeniesiona do Caracas.

W Wenezueli narasta krytyka reakcji władz na kataklizm i opieszałość państwowych służb. Policji i wojsku zarzucano utrudnianie akcji ratowniczej, pojawiły się oskarżenia o blokowanie pomocy, przejmowanie datków, a nawet kradzieże kosztowności z zawalonych budynków.

>>> CZYTAJ TEŻ: Uratowali trzylatka spod gruzów. Sześć dni po trzęsieniu ziemi

ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Źródło: PAP, El Nacional, Reuters
Tagi:
WenezuelaTrzęsienia ziemi
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pogoda, burzowo
Gdzie jest burza? Wyładowania suną nad Polską
Polska
Wrocław Pełen Smaków
Kulinarne oblicze Dolnego Śląska. Jak wyglądał Wrocław Pełen Smaków?
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Burza, wiatr
Miejscami w mocy jest najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW
Polska
Porywy wiatru
Jesień w środku lata. Którędy przejdą wichury i opady deszczu?
Polska
Wiatr, połamane gałęzie
Jesteś stąd? "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Zniszczenia w Chinach
Zabójcze załamanie pogody. Na horyzoncie kolejne
Świat
Jelonek rogacz (lucanus cervus)
Zagrożone chrząszcze zniknęły po upałach. "Kilka razy szukaliśmy"
Świat
Wietrzna noc
Idą wichury. Tu ma wiać najsilniej
Prognoza
Po ulewach w Chinach zawaliła się ściana zbiornika retencyjnego
Uszkodzony zbiornik, dwie ofiary. Burza tropikalna zbiera żniwo
Świat
Tajemnicze kule na australijskiej plaży
Tajemnicze kule na plaży. Skąd się tam wzięły
Ciekawostki
Akcja ratunkowa na ścianie Batyżowieckiego Szczytu
Wybrali się w góry, zastała ich noc. Polacy utknęli w Tatrach
Świat
W południowo-zachodniej Francji szaleją pożary lasów
Płoną tysiące hektarów lasu. "Jakby spadła bomba atomowa"
Świat
Deszcz, ulewy
Nawet 100 kilometrów na godzinę. Taką pogodę szykuje Bernadette
Prognoza
Kamo'oalewa widoczna z sondy Tianwen-2
"Pytania do Niebios" dotarły do quasi-księżyca Ziemi
Ciekawostki
Przestraszony jelonek uwięziony na dachu
Jelonek utknął na dachu
Świat
Supertajfun Bavi w podczerwieni
Oko cyklonu nad wyspą. Może być "niezdatna do zamieszkania przez wiele tygodni"
Świat
Co się stanie w środę
Czeka nas wichura i jedna z największych anomalii temperatury
Polska
Potworny upał w USA
Upały zabiły 25 osób, teraz nadchodzą niszczycielskie burze
Świat
Akcja gaśnicza w departamencie Pireneje Wschodnie
Ewakuowano ponad 10 tysięcy ludzi. Wiatr podsyca płomienie
Świat
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Tu pod wieczór wciąż grzmi
Polska
Kłęby dymu z pożaru w Oreokastro pod Salonikami
Dym spowił miasto. Może zawierać szkodliwe związki
Świat
Deszcz, opady, ulewa, ulewy, parasol
Sporo deszczu na horyzoncie. Tu będzie silnie padać
Polska
Chmury Altocumulus lenticularis w Zakopanen
Efektowna chmura zawisła nad Zakopanem
Ciekawostki
Skutki burzy tropikalnej Maysak w Chinach
Burza wyrywała drzewa z korzeniami. Odwołane loty, problemy z promami
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy zrobi się gorąco?
Prognoza
Gotlandia
Kryzys na popularnej wyspie. Turyści mają zmienić nawyki
BIZNES
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Silny wiatr, możliwe burze. Alarmy IMGW dla ośmiu województw
Prognoza
Supertajfun Bavi. Zdjęcie w podczerwieni
Szykują się na nadejście supertajfunu. Władze ogłosiły stan wyjątkowy
Świat
Pogoda
"Znowu największa anomalia będzie w Polsce"
Prognoza
Opady
Deszczowa niedziela. Może zagrzmieć
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom