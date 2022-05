Dziki opanowały Rzym. Podchodzą pod stacje metra, zdarza się, że atakują mieszkańców

Zwierzęta są coraz bardziej zuchwałe

Od pewnego czasu, dziki stały się utrapieniem dla władz Wiecznego Miasta. W ostatnich tygodniach, zwierzęta przypuściły serię ataków na mieszkańców, co zmusiło niektóre dzielnice do wprowadzenia "godzin policyjnych".

Dużym problemem jest również groźba epidemii afrykańskiego pomoru świń. We Włoszech stwierdzono już kilka przypadków występowania tej choroby u dzików. Sytuacja zmusiła władze Rzymu oraz centralnego regionu Lacjum do przygotowania planu ograniczenia napływu zwierząt w rejon miasta.

Przypadki ataków na ludzi nie są ograniczone do Rzymu. Na plaży w gminie Castel Gandolfo dzik ugryzł 22-letniego mężczyznę, co wywołało panikę u plażowiczów.

"Zagrożenie dla źródła pożywienia"

- Jeśli dzik znajdzie się w pobliżu pełnego kosza na śmieci i wyczuje obecność człowieka, spróbuje usunąć zagrożenie dla swojego źródła pożywienia i zaatakuje intruza - wyjaśnia aktywista. - Prawdziwym problemem w Rzymie jest to, że do tej pory nie powzięto wystarczających działań, by poprawić sytuację.