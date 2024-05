W Niemczech znaleziono szkielet sprzed 6800 lat

Na szkielet natrafiono w miejscowości Eichendorf w rejencji Dolna Bawaria w połowie kwietnia. Szkielet nazwano Exinger - od dzielnicy Exing, na terenie której został znaleziony. Jak zaznaczył w środę archeolog Florian Eibl, rodzaj pochówku i wyposażenie grobu wskazują na to, że była to osoba, która zajmowała za życia eksponowane stanowisko, należała do starszyzny lub nawet sprawowała jakąś władzę.

Przy szkielecie znaleziono dużą ilość ceramiki, kilka kamiennych narzędzi oraz mały worek ozdobiony zębami dzika. W worku znajdowało się ostrze, były tam także przedmioty służące do rozpalania ognia. Zdaniem naukowców to, z czym pochowano mężczyznę, świadczy o tym, iż zmarł on będąc w wieku średnim. Ustalono, że mężczyzna miał około 170 centymetrów wzrostu, a to niezwykle dużo jak na tamte czasy.