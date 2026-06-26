W Niemczech padł rekord wszech czasów. Europa w uścisku skwaru
Fala upałów ogarnęła Europę na początku tygodnia. Gorąco, początkowo obejmujące głównie zachód kontynentu, wlewa się nad kraje położone coraz bardziej na wschód. W piątek ekstremalnie wysokie wartości zaobserwowano na termometrach w Belgii czy Niemczech. W weekend apogeum fali upału ma dotrzeć także do Polski.
Francja. Rekordy temperatur na wschodzie
We Francji w piątek skwar zaczął przesuwać się na wschód, przez co w kilku miastach padły lokalne rekordy temperatur. W Strasburgu temperatura sięgnęła 39,1 stopnia Celsjusza, a w Miluzie - 39,6 st. C. Niemal 40 stopni C zanotowano również w Nancy i Colmar.
W związku z upałami francuskie służby ratownicze zarejestrowały znaczny wzrost zgłoszeń na pogotowie od osób starszych. Jak przekazał rząd, premier Sebastien Lecornu zatwierdził zamówienie 30 tysięcy klimatyzatorów do szpitali. W całej Francji uruchomiono około 2000 dodatkowych miejsc, gdzie schronić się mogą w sytuacji nagłej osoby w kryzysie bezdomności.
W piątek francuskie media przekazały informację o śmierci 18-miesięcznego dziecka, które we wtorek zostało znalezione w zamkniętym, nagrzanym aucie. Mimo natychmiastowego transportu do szpitala i kilkudniowej walki o jego życie nie udało się go uratować.
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Niemcy. Pobity rekord wszech czasów
W piątek po południu Niemiecka Służba Pogodowa (DWD) podała, że według wstępnych danych w mieście Saarbruecken w piątek o godzinie 17 odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Niemczech. Termometry pokazały 41,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord wszech czasów dla Niemiec padł w lipcu 2019 roku w Nadrenii Północnej-Westfalii i wynosił 41,2 st. C.
- Jest całkiem możliwe, że będziemy mieli taką samą temperaturę jutro (w sobotę), a może nawet nieco wyższą - ocenił meteorolog z DWD Uwe Baumgarten. Portal ZDF Heute podał, że w niedzielę w regionie Łużyc prognozowane są temperatury do 42 st. C.
Według wcześniejszych danych w Saarbruecken zmierzono 41,1 stopnia Celsjusza. Dla porównania - poprzedni rekord czerwca wynosił 39,6 st. C. Meteorolodzy żartowali, że najprzyjemniejszym miejscem w piątek była wyspa Helgoland na Morzu Północnym, gdzie prognozowano poniżej 30 stopni.
Ekstremalne upały odbijają się też na większych miastach. W piątek w Berlinie część szkół skróciła lub odwołała zajęcia lekcyjne - poinformował portal berlińskiego dziennika "Der Tagesspiegel". Ponadto z powodu ekstremalnych upałów szklana kopuła i taras widokowy Reichstagu, niemieckiego parlamentu, będą w ten weekend zamknięte dla zwiedzających.
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Belgia. Osiem osób w szpitalu
Belgijski Królewski Instytut Meteorologiczny (KMI-IRM) ostrzegał w piątek przed upałem. W całym kraju obowiązuje pomarańczowy alert, a w prowincjach Liege i Limburgia wprowadzono czerwone, najwyższe ostrzeżenie. Meteorolodzy przewidują, że w piątek na wschodzie wartości mogły miejscami zbliżyć się do 40 stopni Celsjusza.
Wskutek awarii sieci trakcyjnej pociąg Eurostar z Kolonii do Paryża stanął w piątek rano w okolicach miasta Leuven w Belgii. Zasilanie straciła także klimatyzacja - skład zaczął błyskawicznie się nagrzewać, a pasażerowie nie mogli go opuścić. Podczas ewakuacji pociągu okazało się, że kilka osób doznało przegrzania. Łącznie do szpitala trafiło osiem osób, w tym dwie kobiety w ciąży i strażak, który pomagał pasażerom w opuszczeniu zepsutego składu.
Władze prowincji Brabancja Walońska i organizatorzy odwołali zaplanowaną na weekend rekonstrukcję bitwy pod Waterloo z powodu fali upałów. Rekonstrukcja odbywa się corocznie w czerwcu, przyciągając tysiące widzów z całego świata. Odtwarza ona bitwę z 18 czerwca 1815 roku, w której wojska Napoleona Bonapartego poniosły klęskę w starciu z europejską koalicją dowodzoną przez Brytyjczyków.
Holandia. Czerwony alert w większości prowincji
W Holandii w piątek obowiązywał czerwony alert z powodu ekstremalnych upałów w ośmiu z dwunastu prowincji. W większości kraju temperatura w ciągu dnia przekroczyła 30 st. C, a w Limburgii i Brabancji Północnej miejscami ponad 37 st. C.
Według holenderskich służb ratunkowych szpitalne oddziały pomocy doraźnej zanotowały wzrost liczby pacjentów z objawami przegrzania, odwodnienia, zaostrzenia chorób przewlekłych oraz problemów kardiologicznych. Część firm budowlanych wstrzymała prace na zewnątrz, a sieć supermarketów Albert Heijn po godzinie 15 zawiesiła dostawy zakupów online.
- Uważamy to za uciążliwe dla naszych klientów, ale bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników są dla nas najważniejsze - przekazała firma w oświadczeniu.
Z powodu skwaru odwołano także hardstyle’owy festiwal Defqon.1 w Biddinghuizen. Organizatorzy najpierw ograniczyli liczbę gości, rezygnując z biletów jednodniowych, ale niekorzystne prognozy na sobotę skłoniły ich do odwołania reszty imprezy.
Wielka Brytania. Trzeci rekord z rzędu
Ze skwarem nadal mierzą się mieszkańcy Wysp Brytyjskich. Jak podała BBC, w piątek w miejscowości Cavendish w hrabstwie Suffolk odnotowano nowy rekord temperatury maksymalnej dla czerwca - wyniosła ona 37,1 st. C. To już trzeci dzień z rzędu w tym tygodniu, kiedy pobity został czerwcowy rekord. BBC przekazała, że może on być nieaktualny jeszcze dziś - wstępne dane z miejscowości Santon Downham wskazują, że było tam 37,3 st. C.
W piątek czerwony alarm przed ekstremalnymi upałami obejmował miliony mieszkańców Londynu i południowo-wschodniej Anglii, a na znacznych obszarach Wielkiej Brytanii obowiązywały również ostrzeżenia przed upałami i burzami.