W klapkach po Dolinie Śmierci. Finał w szpitalu

Doznał oparzeń stóp

W związku z poważnymi oparzeniami stóp strażnicy parku podjęli decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu 42-latka do szpitala. Próbowano zrobić to śmigłowcem, ale - jak wyjaśniono - z powodu ekstremalnie wysokiej temperatury śmigłowiec nie mógł bezpiecznie wylądować. Belg został przewieziony na wyższą wysokość, a stamtąd śmigłowiec zabrał go do szpitala w Las Vegas.