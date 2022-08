W Kalifornii brakuje wody, nie wszyscy ją oszczędzają. Na niechlubnej liście Kim Kardashian i Sylvester Stallone

Południowo-zachodnią część Ameryki, w tym Kalifornię, nawiedziła bardzo silna susza. Zdaniem ekspertów ostatnie dwie dekady były tam najbardziej suche od 800 roku naszej ery. Od końca 2021 roku podlewanie roślin ogrodowych w okolicach Calabasas, miasta zamieszkiwanego przez pierwszoligowych celebrytów, jest dozwolone tylko raz w tygodniu. Ponadto każde domostwo ma określony limit na wodę, a jeśli go przekroczy, może ponieść karę finansową.

Wyjaśnienia celebrytów

Prawnik Stallone'a wyjaśniał w gazecie "Los Angeles Times", że 230 tysięcy galonów (870 645 litrów) nadmiernie zużytej wody, "źle oddaje sytuację jego klienta". Jak tłumaczył, na terenie rezydencji aktora rośnie ponad 500 drzew, a jeśli nie zostaną odpowiednio podlane, mogą uschnąć i stanowić zagrożenie. "Mogłoby to spowodować, że martwe lub uszkodzone drzewa spadłyby na nieruchomość mojego klienta lub sąsiednie nieruchomości" - zaznaczał prawnik.

Według amerykańskiego radia publicznego NPR sprawczyniami jednych z największych nadużyć w południowej Kalifornii są Kim Kardashian i jej siostra Kourtney. Pierwsza z nich zapłaciła około 2325 dolarów za nadmierne zużycie wody. Rejestry zużycia wody, które udało się uzyskać lokalnej stacji telewizyjnej CBS2 pokazują, że Kourtney wykorzystała 245 procent limitu przydzielonego na wodę w maju. To już czwarty miesiąc, kiedy go przekroczyła.

"Kary pieniężne nie mają znaczenia"

Jak powiedział Joe McDermott LVMWD, każdy, kto przekroczy 150 procent swojego limitu budżetu przeznaczonego na zużycie wody przez co najmniej dwa miesiące, zapłaci karę, która ma skłonić go do oszczędzania.