Świat W jednym z hoteli "wszystko się rozpadło". Isaias wędruje przez USA Krzysztof Posytek |

Huragan Isaias zerwał dach stacji benzynowej na Florydzie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Isaias znalazł się na lądzie w okolicach miasta Destin w północno-zachodniej Florydzie w piątek około godziny 21.30 czasu lokalnego. Był wówczas żywiołem drugiej kategorii w rosnącej pięciostopniowej skali Saffira Simpsona. Wcześniej miał nawet trzecią kategorię. To pierwszy huragan od czasu Miltona sprzed dwóch lat, który nadciągnął bezpośrednio nad amerykańską ziemię.

Setki tysięcy odbiorców bez prądu

Przetaczając się przez ląd, Isaias osłabł do poziomu cyklonu posttropikalnego, ale wciąż stanowi poważne zagrożenie. Jak opisują meteorolodzy stacji CNN, w sobotę nad ranem czasu lokalnego jego centrum znajdowało się w środkowej Alabamie. Jak podali eksperci Narodowej Służby Pogodowej, (NWS) Isaias niósł wiatr przekraczający 60 kilometrów na godzinę, z porywami sięgającymi niemal 100 km/h. Wcześniej huragan charakteryzował się znacznie potężniejszymi porywami - w miejscowości Jay na Florydzie zbliżyły się one do 190 kilometrów na godzinę.

Najpierw kierując się w stronę lądu, a potem wędrując przez kontynent Isaias uszkadzał infrastrukturę energetyczną, doprowadzając do poważnych przerw w dostawie prądu. Nad ranem energii elektrycznej nie miało ponad 800 tysięcy odbiorców: ponad 400 tys. na Florydzie, ponad 300 tys. w Alabamie i niemal 100 tys. w Georgii. W niektórych hrabstwach, takich jak Santa Rosa i Walton na Florydzie, ciemności dotknęły ponad 70 procent odbiorców.

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Huragan powalał drzewa i ranił ludzi

Silny wiatr niesiony przez Isaiasa z łatwością powalał drzewa. Jedno z nich spadło na zastępcę szeryfa hrabstwa Dale w Alabamie, gdy pomagał na miejscu wypadku drogowego. Jak powiedział stacji WALA Mason Bynum, szeryf hrabstwa Dale, mężczyzna został ranny i przewieziony do szpitala.

Potężne porywy uszkadzały budynki. W mieście Pensacola na Florydzie wiatr zerwał część dachu hotelu. Jego gościem był Storm McCree, który powiedział, że stało się to nagle. - Zerwało dach i wszystko inne niemal natychmiast [...] Wszystko się rozpadło - przyznał mężczyzna w rozmowie z lokalnym łowcą burz.

Dach hotelu na Florydzie zerwany przez huragan Isaias Źródło: Jordan Glass/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Setki litrów deszczu w kilka godzin

Silny wiatr to niejedyne zagrożenie związane z Isaiasem. Miejscami żywioł spowodował potężne ulewy - według raportu NWS na stacji w hrabstwie Walton na Florydzie w trzy godziny spadło prawie 250 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w godzinę - ponad 100 l/mkw.

Isaias wywoływał także wysokie fale sztormowe. Na odcinku amerykańskiego wybrzeża od południowej Luizjany do zachodniej Florydy przekraczały one półtora metra. W kolejnych godzinach, w zatoce Mobile w Alabamie, wywołał z kolei odwrotne fale sztormowe, obniżając poziom wody.

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Huragan Isaias wywołał wysokie fale sztormowe Źródło: Clint Hendricks IV/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Odwołane loty i imprezy plenerowe

Z powodu Isaiasa doszło do zakłóceń na lotniskach na Florydzie. Jak podał serwis FlightAware, cytowany przez Associated Press, odwołano po kilkadziesiąt lotów w portach lotniczych w Destin, Pensacoli i Panama City. Linie Delta, United, American, Southwest i JetBlue umożliwiły pasażerom objętym zakłóceniami zmianę rezerwacji bez dodatkowych opłat. Anulowano także wiele imprez plenerowych.

Według amerykańskiego Krajowego Centrum Huraganów (NHC) w kolejnych godzinach Isaias będzie nadal wędrował na północ przez Alabamę w kierunku doliny rzeki Tennessee. Eksperci przewidują, że zaniknie w niedzielę.

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Prognozowana trasa burzy tropikalnej Isaias Źródło zdjęcia: NHC