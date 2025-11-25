Logo TVN24
Świat

W Japonii zatrzęsła się ziemia

Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
We wtorek trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 uderzyło w prefekturę Kumamoto w Japonii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscowościach regionu, jednak nie wydano ostrzeżenia o tsunami.

We wtorek o godzinie 18 czasu lokalnego wyspę Kiusiu w prefekturze Kumamoto nawiedziło trzęsienie ziemi. Japońska Agencja Meteorologiczna oceniła magnitudę zjawiska na 5,8, a według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych magnituda wynosiła 5,4. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości około 10 km.

Wstrząsy były odczuwalne dla mieszkańców miejscowości Ubuyama, mieście Aso oraz w Takecie w sąsiedniej prefekturze Oita

Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Źródło: USGS
Źródło: USGS

W tym regionie ziemia trzęsie się stosunkowo często

Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami, a sytuacja nie spowodowała natychmiastowych doniesień o zniszczeniach czy ofiarach. Wyspa Kiusiu znajduje się w południowo-zachodniej Japonii, która jest jednym z regionów szczególnie narażonych na aktywność sejsmiczną. Ostatnie tak silne wstrząsy w prefekturze Kumamoto odnotowano 3 stycznia 2019 roku.

Japonia leży na obszarze "Pierścienia Ognia", co powoduje częste występowanie trzęsień ziemi - odnotowuje się ich około 1500 rocznie, z czego większość jest niewyczuwalna dla mieszkańców. W kraju funkcjonuje zaawansowany system zapobiegania katastrofom, który obejmuje m.in. aplikacje na telefony komórkowe, ostrzegające przed wstrząsami oraz automatyczne systemy odcinające dostawy gazu, by zapobiec wybuchom.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP, NHK

Źródło zdjęcia głównego: USGS

Japoniatrzęsienie ziemiKlęski żywiołowe
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom