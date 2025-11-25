W Japonii zatrzęsła się ziemia

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek o godzinie 18 czasu lokalnego wyspę Kiusiu w prefekturze Kumamoto nawiedziło trzęsienie ziemi. Japońska Agencja Meteorologiczna oceniła magnitudę zjawiska na 5,8, a według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych magnituda wynosiła 5,4. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości około 10 km.

Wstrząsy były odczuwalne dla mieszkańców miejscowości Ubuyama, mieście Aso oraz w Takecie w sąsiedniej prefekturze Oita

Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi Źródło: USGS

W tym regionie ziemia trzęsie się stosunkowo często

Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami, a sytuacja nie spowodowała natychmiastowych doniesień o zniszczeniach czy ofiarach. Wyspa Kiusiu znajduje się w południowo-zachodniej Japonii, która jest jednym z regionów szczególnie narażonych na aktywność sejsmiczną. Ostatnie tak silne wstrząsy w prefekturze Kumamoto odnotowano 3 stycznia 2019 roku.

Japonia leży na obszarze "Pierścienia Ognia", co powoduje częste występowanie trzęsień ziemi - odnotowuje się ich około 1500 rocznie, z czego większość jest niewyczuwalna dla mieszkańców. W kraju funkcjonuje zaawansowany system zapobiegania katastrofom, który obejmuje m.in. aplikacje na telefony komórkowe, ostrzegające przed wstrząsami oraz automatyczne systemy odcinające dostawy gazu, by zapobiec wybuchom.