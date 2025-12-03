Hiszpania pod śniegiem Źródło: ENEX

W hiszpańskiej prowincji Lugo, położonej w północno-zachodniej części kraju, mocno sypnęło śniegiem. Jak donoszą lokalne media, miejscami spadło kilkanaście centymetrów białego puchu. Zimowa aura zapanowała między innymi w miejscowości El Cebrero, położonej na wysokości około 1300 metrów nad poziomem morza.

Śnieg w Hiszpanii

Opady śniegu w północno-zachodniej Hiszpanii związane są z chłodnym ​​frontem atmosferycznym, który przetoczył się przez ten region. Sprawił on, że krajobraz pokryła gruba warstwa śniegu. Na ulice wyjechały odśnieżarki. Szczególnie trudne warunki panowały w gminie Visuña. Tam w zaspach śniegu utknęły trzy samochody, konieczna była interwencja strażaków.

- Śnieg, niczym biała pierzynka, wszystko otulił. Pokrył samochody, domy, łąki, drogi - powiedział mieszkaniec El Cebrero.

Jak donoszą hiszpańscy meteorolodzy, to nie koniec ataku zimy. W nadchodzących dniach prognozuje się kolejne opady śniegu.

