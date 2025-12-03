Logo TVN24
Świat

W Hiszpanii sypnęło śniegiem. Na drogi wyjechały odśnieżarki

Hiszpania
Hiszpania pod śniegiem
Źródło: ENEX
W północno-zachodniej Hiszpanii spadł śnieg i nastała zimowa aura. Na ulice wyjechały odśnieżarki. Szczególnie trudne warunki panowały w gminie Visuña, gdzie w zaspach utknęły trzy samochody.

W hiszpańskiej prowincji Lugo, położonej w północno-zachodniej części kraju, mocno sypnęło śniegiem. Jak donoszą lokalne media, miejscami spadło kilkanaście centymetrów białego puchu. Zimowa aura zapanowała między innymi w miejscowości El Cebrero, położonej na wysokości około 1300 metrów nad poziomem morza.

Klatka kluczowa-72464
Hiszpania pod śniegiem
Źródło: ENEX

Śnieg w Hiszpanii

Opady śniegu w północno-zachodniej Hiszpanii związane są z chłodnym ​​frontem atmosferycznym, który przetoczył się przez ten region. Sprawił on, że krajobraz pokryła gruba warstwa śniegu. Na ulice wyjechały odśnieżarki. Szczególnie trudne warunki panowały w gminie Visuña. Tam w zaspach śniegu utknęły trzy samochody, konieczna była interwencja strażaków.

- Śnieg, niczym biała pierzynka, wszystko otulił. Pokrył samochody, domy, łąki, drogi - powiedział mieszkaniec El Cebrero.

Jak donoszą hiszpańscy meteorolodzy, to nie koniec ataku zimy. W nadchodzących dniach prognozuje się kolejne opady śniegu.

Klatka kluczowa-72367
W Hiszpanii spadł śnieg
Źródło: ENEX

Autorka/Autor: anw

Źródło: ENEX, diariodesantiago.es

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

HiszpaniaŚnieg
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom