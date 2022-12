W Grecję uderzyła burza Ariel. Zniszczyła lądowisko dla helikopterów

Początek grudnia przyniósł Grecji bardzo trudną pogodę, która była konsekwencją burzy Ariel. W czwartek od wczesnych godzin porannych lało jak z cebra, przez co w niektórych miejscach doszło do powodzi.

Zamknięte szkoły, zniszczone lądowisko

W Salonikach, drugim co do wielkości greckim mieście, do kilku dzielnic nie docierał prąd. Awarie w dostawach energii odnotowano także w kilku innych miastach. Na Skopelos burza uszkodziła lądowisko dla helikopterów, co znacząco utrudniło transport. Mieszkańcy wyspy skarżyli się również na zalania dróg, domów i fabryk.