W Chinach "pora roku zmieniła się z dnia na dzień"

Do północno-wschodnich regionów Chin w poniedziałek gwałtownie wtargnęła zima. Sytuacja pogodowa zmusiła lotniska do przełożenia kursów, władze do zamknięcia szkół, a meteorologów do wydania alertów, także najwyższego stopnia. Mieszkańcy zostali poproszeni o nieopuszczanie domów bez istotnej potrzeby.