W Atenach zamknięto wszystkie obiekty archeologiczne

Z powodu upału w czwartek zamknięte dla turystów zostały wszystkie stanowiska archeologiczne w Atenach. Nie można wejść do nich w godzinach, w których panuje najwyższa temperatura.

Czwartek to jedenasty dzień fali upałów w niektórych częściach Grecji. W Atenach termometry mają pokazać 38 stopni Celsjusza, a w innych regionach temperatura wzrośnie nawet do 43 st. C.