W Arabii Saudyjskiej spadł... śnieg

Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
Prognozowane opady w Arabii Saudyjskiej
Źródło: ventusky.com
W górzystych terenach Arabii Saudyjskiej spadł śnieg. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać między innymi skaliste zbocza gór pokryte warstwą białego puchu. Nietypowa w tych rejonach świata aura zachęciła mieszkańców i turystów do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Jak poinformował we wtorek dziennik "Gulf News", w Tabuk, górzystym regionie na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej, spadł śnieg. Taka sytuacja występuje dość rzadko w tym kraju. Zazwyczaj biały puch można spotkać tylko na najwyższych szczytach na północy kraju, m.in. Dżabal al-Lauz o wysokości 1580 m n.p.m. Tym razem opady wystąpiły też w niżej położonych regionach.

"Jaskrawy kontrast"

W serwisach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oszronionych kaktusów i wielbłądów. Zimowe warunki skłoniły mieszkańców i turystów do spędzania czasu na świeżym powietrzu i podziwiania niezwykłych widoków. Na obszarach wyżynnych temperatura osiągnęła -4 stopnie Celsjusza.

"Zimowe warunki na większych wysokościach stanowiły jaskrawy kontrast z typowym pustynnym klimatem Arabii Saudyjskiej, podkreślając różnorodność i majestatyczność krajobrazów" - opisał Gulf News. Dziennik dodał, że jest to jeden z najbardziej wyjątkowych zimowych epizodów w ostatnich latach w Arabii Saudyjskiej.

Ostrzeżenia przed opadami deszczu

W regionie prognozowane są także intensywne opady deszczu. W sąsiednich Zjednoczonych Emiratach Arabskich media ostrzegły, by turyści, wybierający się na wycieczki, nie rozbijali obozowisk w wadi, czyli skalnych wąwozach na terenach górskich. W przypadku ulew mogą one zostać błyskawicznie zalane - napisał dziennik "Khaleej Times". Media uprzedziły, że zamknięto dostęp do góry Dżabal al-Dżajs, położonej przy granicy z Omanem. W obliczu intensywnych opadów niezbędna jest kontrola bezpieczeństwa na drogach i w punktach turystycznych - przekazały władze lokalne.

Autorka/Autor: fw/dd

Źródło: PAP, Gulf News

Źródło zdjęcia głównego: Gulf News/X

Arabia SaudyjskaŚnieg
